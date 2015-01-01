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سفينة حربية بريطانية ثانية تصل إلى الخليج

الأحد 28/يوليه/2019 - 05:42 م
سفينة حربية بريطانية ثانية تصل إلى الخليج
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وكالات
 
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وصلت سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج، اليوم الأحد؛ لتعزيز عمليات حماية ناقلات النفط والسفن الأخرى، في ظل تصاعد التهديد من قبل إيران.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية، أن المدمرة "إتش إم إس دنكن" ستنضم إلى الفرقاطة "إتش إم إس مونتروز"؛ لدعم المرور الآمن للسفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق.

ومن جانبه، أكد بن والاس وزير الدفاع البريطاني، أن حرية الملاحة في مضيق هرمز ليست حيوية بالنسبة للمملكة المتحدة فحسب بل تشمل الشركاء والحلفاء الدوليين.

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