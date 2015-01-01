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"الأرصاد": مرصد القيصومة يسجل أعلى درجة حرارة.. اليوم

الأحد 28/يوليه/2019 - 05:29 م
الأرصاد: مرصد القيصومة يسجل أعلى درجة حرارة.. اليوم
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الفجر السعودي
 
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أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أعلى درجات حرارة سُجلت اليوم الأحد بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

وأشار المركز إلى أن أعلى درجة حرارة سُجلت في مرصد القيصومة وهي 47 درجة، فيما سجل مرصدي القصيم والرياض 46 درجة، وسجّل مرصدي رفحا ووادي الدواسر 45 درجة.

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