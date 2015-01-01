عاجل.. انفجار في العاصمة الأفغانية وقت الذروة ومخاوف من سقوط ضحايا

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قال مسؤولون افغان أن انفجارًا قويًا وقع في وسط كابول خلال ساعة الذروة اليوم الاحد.



وقال أحد المسؤولين إنه يخشى أن تكون هناك خسائر لأن الانفجار وقع في وقت كان الناس عائدين إلى منازلهم من العمل.



وأظهرت قنوات الأخبار المحلية دخان اللقطات يتصاعد من موقع الانفجار.



