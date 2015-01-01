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بدء المرحلة التالية لخصخصة مطاحن الدقيق الأربعاء المقبل

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:40 م
بدء المرحلة التالية لخصخصة مطاحن الدقيق الأربعاء المقبل
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب وإتش إس بي سي العربية السعودية المستشار المالي لعملية التخصيص، انتهاء عملية تأهيل المستثمرين للمرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن الدقيق في الربع الأول من عام 2019م وفقاً لمعايير التأهيل المتضمنة لوثيقة التأهيل المنشورة على موقع المؤسسة العامة للحبوب.

كما أعلنتا إطلاق مرحلة تقديم العروض لتخصيص قطاع مطاحن الدقيق بتاريخ 28 ذي القعدة 1440هـ (الموافق 31 يوليو 2019م) وذلك بمشاركة وثيقة طلب العروض مع المستثمرين المؤهلين، حيث ستشمل هذه المرحلة إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة من قبل المستثمرين المؤهلين وتنتهي بتقديم العروض المالية، وتجدر الإشارة إلى أن المشاركة في مرحلة تقديم العروض ستنحصر على المستثمرين المؤهلين.

الجدير بالذكر أن شركات مطاحن الدقيق تمثّل فرصة جاذبة للاستثمار في أحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتمتع بمعدلات نمو عالية ومغرية للقطاع الخاص لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته.

يُذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تمثّل عملية التخصيص هذه أحد مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص التي تتمتع بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق الاستثمارات العامة والمركز الوطني للتخصيص.
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