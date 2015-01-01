إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 6430 مترا بحي الجناين بالسويس (صور)

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قام الأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة بحملة مكبرة، اليوم الأحد، بمنطقة ابو سيال بحي الجناين بمشاركة اللواء عيد سعيد مساعد مدير الامن والعميد هيثم الشوربجي مدير شرطة المرافق ومسئولي حي الجناين والجهات المعنية لتنفيذ 40 قرار إزالة بمساحة 6430 مترًا مربعًا.



وجاء ذلك بناء على تكليفات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بازالة التعديات والاشغالات والحفاظ علي أراضي املاك الدولة واسترداد حق الشعب، يأتي هذا في إطار الموجة 13 لاسترداد حق الشعب وإزالة التعديات على أراضي الدولة.