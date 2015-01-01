فيسبوك تكشف عن مزايا جديدة.. تعرف عليها
الأحد 28/يوليه/2019 - 02:29 م
Advertisements
Advertisements
تعمل شركة فيسبوك على ترحيل الألعاب الفورية، مثل Space Invaders، من تطبيق ماسنجر إلى علامة تبويب Facebook Gaming، بحسب موقع mspoweruser الأمريكي.
وسوف يحدث الانتقال قريبا، حيث قال "ليو أولب" المدير العالمي لشراكات الألعاب، ما يلي في منشور بالمدونة:
لضمان الانتقال السلس، سيستمر اللاعبون فى ماسنجر فى الوصول إلى الألعاب من خلال تحديثات سلاسل الرسائل ومواقع الدردشة، بينما يتحول تطبيق اللعبة نفسه إلى منصة فيس بوك الرئيسية.
ومن المفترض أن الغرض من التغيير هو "إلغاء التشوش" في التطبيق الذي تم تحديثه مؤخرًا، ومع ذلك، فيبدو أن هذا طريقة جديدة من فيس بوك لمنع المستخدمين من تعطيل حساباتهم على المنصة للحصول على أكبر قدر من المستخدمين النشطين
Advertisements
المزيد عن: هواتف محمولة مواصفات الهاتف سعر الهاتف تكنولوجيا تقنية جديدة تقنية تفاصيل الهاتف انواع الاجهزة الهاتف الذكي الجوال التلفون اكتشاف جديد اسعار الهواتف المحمولة اسعار الهواتف اجهزة عام 2019 اجهزة التابلت
- 3 أسباب تدفع فيسبوك للاهتمام بتطبيق الدردشة Messenger
- إذا كنت من مستخدمي ويندوز 10.. اعرف مميزات تطبيق فيس بوك ماسنجر الجديدة
- تحديث جديد لـ"واتساب" على أجهزة ويندوز فون
- قريبًا.. يمكنك إجراء مكالمات الـ"فيديو" بسهولة عبر إنستجرام
- "فيسبوك" تطرح إصدار جديد من تطبيق "ماسنجر"
- فيسبوك تطلق إصدار جديد من تطبيق "ماسنجر" لتسهيل استخدامه
- ميزة جديدة في "ماسنجر" سوف تعجب المستخدمين
- هكذا يمكنك استخدام ميزة المحادثات السرية على "فيسبوك ماسنجر"
- رسميا.. فيسبوك تعلن عن إضافة تبويب جديد للألعاب في تطبيق الهاتف
- تطبيق ماسنجر يحصل على تصميم جديد.. اكتشف مزاياه