فشل انتقال جاريث بيل إلى الصين
الأحد 28/يوليه/2019 - 02:19 م
الفجر الرياضي
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كشف ديفيد أورنستين الصحفي بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن فشل انتقال جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني إلى الدوري الصيني.
وأوضح أورنستين أن جاريث بيل سيعود من جيانجسو
صانينج الصيني، الذي يعرض عليه راتباً فلكياً يقدر بمليون جنيه إسترليني في الأسبوع
الواحد للبقاء في ريال مدريد حتي يأتيه عرض مناسب للملكي.
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