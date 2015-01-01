ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فشل انتقال جاريث بيل إلى الصين

الأحد 28/يوليه/2019 - 02:19 م
فشل انتقال جاريث بيل إلى الصين
جاريث بيل
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

كشف ديفيد أورنستين الصحفي بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن فشل انتقال جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني إلى الدوري الصيني.

 

وأوضح أورنستين أن جاريث بيل سيعود من جيانجسو صانينج الصيني، الذي يعرض عليه راتباً فلكياً يقدر بمليون جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد للبقاء في ريال مدريد حتي يأتيه عرض مناسب للملكي.

 


Advertisements
المزيد عن: صفقات ريال مدريد ريال مدريد جيانجسو جاريث بيل انتقال جاريث بيل الى الصين
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
0
x
12:00
2
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
5
x
ركلات جزاء
6
انتر ميلان - إيطاليا
أستون فيلا -إنجلترا
4
x
1
تشارلتون أثلتيك - إنجلترا
الدوري المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
الزمالك