ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حبس بريطانية اتهمت 12 إسرائيليا باغتصابها

الأحد 28/يوليه/2019 - 02:17 م
حبس بريطانية اتهمت 12 إسرائيليا باغتصابها
الشرطة القبرصية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

قال مصدران في الشرطة القبرصية إنها اعتقلت بريطانية تبلغ من العمر 19 عاماً الأحد للاشتباه في تقديمها لبلاغ كاذب عن تعرضها لجريمة اغتصاب جماعي اعتقل فيها12 شاباً إسرائيلياً.

 

وذكر مسؤول في الشرطة أن السلطات أفرجت عن 7 إسرائيليين، الأحد. وتم الإفراج عن 5 الأسبوع الماضي.

 

وكان 12 شخصاً قد احتجزوا بشكل مبدئي الأسبوع الماضي بناء على أمر محكمة، بعد أن قالت شابة بريطانية في التاسعة عشرة من عمرها إنه جرى الاعتداء عليها داخل غرفة فندق بمنتجع أيا نابا. ونفى الشبان تلك المزاعم.

 

وقال أحد المصدرين "لم تقع أي جريمة اغتصاب" واحتجزت الفتاة .

 

وقال وزير التعليم الإسرائيلي رفائيل بيريتس للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء الأحد عن قضية قبرص "نحتاج لمراجعة التفاصيل. نحن نؤيد بكل تأكيد أن يكون لدى أبناء إسرائيل أعلى المعايير الأخلاقية"، على حد تعبيره.

 

Advertisements
المزيد عن: حبس بريطانية الشرطة القبرصية اغتصاب بريطانيا 12 اسرائيلي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
0
x
12:00
2
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
5
x
ركلات جزاء
6
انتر ميلان - إيطاليا
أستون فيلا -إنجلترا
4
x
1
تشارلتون أثلتيك - إنجلترا
الدوري المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
الزمالك