حكيم زياش يحسم الجدل حول مستقبله مع أياكس

قال النجم الدولي المغربي حكيم زياش لاعب نادي أياكس الهولندي إنه سعيد للغاية في صفوف النادي في الوقت الحالي، ولا يرغب في الانتقال إلى صفوف أي نادي آخر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية

وفي حوار قصير مع "فوكس سبورت"، قال الدولي المغربي حكيم زياش: "لم أتلق أي عرض مناسب خلال سوق الإنتقالات، العرض الأكثر جدية كان من نادي إشبيلية الإسباني، ولكني لا أريد الرحيل عن صفوف أياكس في هذا التوقيت، لقد قررت البقاء في هولندا، أنا هنا في بيتي، ولا أريد مبادلة أياكس بأي شيء آخر، أنا ملتزم بعقودي مع النادي، وأريد أن أبذل كل ما لديه من جهد مع الفريق في الموسم المقبل.

وأشار زياش في تصريحاته إلى رغبته في أن يقدم موسمًا جيدًا مع ناديه الهولندي، مثلما حدث في الموسم الماضي، الذي فاز فيه أياكس بلقب بطولة الدوري، وكذلك وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخرج من أمام نادي توتنهام.

يذكر أن زياش قد قاد ناديه أياكس بالأمس إلى تحقيق الفوز بلقب السوبر الهولندي، ليصبح زياش بذلك قد صعد 3 ألقاب مع ناديه الهولندي منذ أن انتقل إلى فريق العاصمة الهولندية قادمًا من نادي تفينتي الهولندي.