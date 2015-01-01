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في ذكرى ثورة 23 يوليو.. 'القومي لأسر الشهداء' ينظم يوم ترفيهي بأحد المنتزهات

الأحد 28/يوليه/2019 - 12:37 م
في ذكرى ثورة 23 يوليو.. 'القومي لأسر الشهداء' ينظم يوم ترفيهي بأحد المنتزهات
جانب من اليوم الترفيهي
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ميسون أبو الحسن
 
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نظم المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برئاسة اللواء أ.ح/ محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس، يوم ترفيهي وتثقيفي لأسر الشهداء والمصابين، بأحد الفنادق، وذلك في إطار إحتفالات الدولة بذكرى تورة 23 يوليو.


وشمل الاحتفال عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية وهدايا لأطفال الشهداء.


وقال اللواء أ ح/ محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس، خلال كلمته باليوم الترفيهي، إن الدولة لن تنسى أبنائها الشهداء ومصابيها، الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن.


وجدد أمين عام المجلس، التزامه بالعمل الجاد على تطوير وتحديث الخدمات المُقدمة، مشددًا على أن المجلس يعمل وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.


وتضمن برنامج اليوم الترفيهي، تقديم فقرات لفرقة الفنون الشعبية، وعدد من المطربين وفقرات خاصة للأطفال والغذاء.


يذكر أن المجلس القومي قد أطلق الأسبوع الماضي البرنامج الترفيهي والتثقيفي لأسر الشهداء والمصابين (صيف 2019)، لإقامة عدد من الفعاليات الترفيهية والثقافية على مدار الصيف.
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المزيد عن: بوابة الفجر المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين اللواء محمد عبدالمنعم الفجر
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