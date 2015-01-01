"الإسكان": طرح 200 ألف قطعة أرض خلال 4 سنوات للقضاء على السمسرة

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قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم طرح العديد من قطع الأراضي للقضاء على ظاهرة السمسرة، والتي تخطت 200 ألف قطعة أرض خلال 4 سنوات الماضية.



وأضاف "عباس"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن شروط الحصول على قطع الأراضي للأفراد، بالنسبة للإسكان الاجتماعي مساحة 209-276 متر ألا يكون حصل على أراضي او وحدات من الدولة نهائيًا، والأراضي المميزة على مستوى المدن الجديدة، والأراضي الأكثر تميزًا، وهي بسعر أعلى من الإسكان الاجتماعي والمميز، وكلًا من الفئتين ليس لهم شروط سوى دفع جدية الحجز، وألا يقل السن عن 21 عام.



وتابع، أن هناك شرطين أساسيين لحصول المستثمرين على الأراضي تتمثل في سداد 10% من قيمة الأرض قبل التخصيص، وحال عدوله عن الطلب بعد التخصيص يتم خصم 50% منهم، وأن يكون لديه ملائة مالية تكفي للمشروع، وأن يكون لديه دراسة جدوى للمشروع ويكون لدية سابق خبرة قوية لهذا المشروع، موضحًا أن هناك 512 طلب تقدموا للهيئة يمثلوا نحو 4 آلاف فدان بأنشطة مختلفة، وتم الانتهاء من تسعير نصفهم، وقام 115 مستثمر بالسداد وتم التخصيص لهم واستكمال الإجراءات.

