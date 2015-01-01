قتلى و جرحى من الجيش السوري جراء انفجار عبوة ناسفة بريف السويداء
الأحد 28/يوليه/2019 - 12:36 م
وكالات
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أفاد مصدر عسكري لـRT بوقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش السوري، اليوم الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات المسلحين في الريف الشرقي لمحافظة السويداء أثناء عملية تمشيط للمنطقة.
وقال المصدر العسكري، إن الاتفجار وقع في
مزارع الخطيب شرق قرية طربا في الريف الشرقي لمحافظة السويداء أثناء عملية تمشيط للمنطقة.
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