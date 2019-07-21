وزير التعليم العالي: 142962 متقدم بالمرحلة الأولى بتنسيق القبول بالجامعات

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إجمالي عدد المتقدمين من طلاب الثانوية العامة 2019 بالمرحلة الأولى 142962 طالبا وطالبة، بواقع 45156 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، و97797 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية.





وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق 2019، أن مكتب التنسيق بدأ في استقبال رغبات طلاب هذه المرحلة عن طريق شبكة الإنترنت في الفترة من الأحد الموافق 21/7/2019، ولأول مرة تم مد فترة تسجيل المرحلة إلى اليوم السادس بدلًا من 5 أيام، حيث أنتهت المرحلة يوم الجمعة 26/7/2019 في تمام الساعة السابعة مساءً.



