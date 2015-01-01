التعليم العالي: انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق بحد أدنى ٧٨% للعلمي و ٦٨% للأدبي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق المرحلة الثانية بحد أدنى ٣٢٠ درجة للشعبة العلمية بنسبة ٧٨.٠٥% فأكثر وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية ٢٧٩ فأكثر بنسبة ٦٨.٠٥%، وتبدء يوم الأربعاء المقبل، وتنتهي يوم الأحد ٤- ٨ - ٢٠١٩.





وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق 2019، أن إجمالي الطلاب المقرر قبولهم في هذه المرحلة باجمالي عدد ٢٢٩٩٧٨ طالب.





يذكر أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بإجمالي 30152 طالب وطالبة الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بإجمالي 14690 طالب وطالبة، الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر 98471 طالب وطالبة، ويأتي إجمـــــــــالي أعداد الطلاب بهذه المرحلة 143313 طالب وطالبة.



