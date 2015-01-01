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رسميا.. "التعليم العالي" تعلن نسبة القبول بكليات الطب

الأحد 28/يوليه/2019 - 11:31 ص
رسميا.. التعليم العالي تعلن نسبة القبول بكليات الطب
الدكتور خالد عبد الغفار - أرشيفية
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رضا سلامة
 
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لكليات الطب البشري وهو ٩٨.٤ % بواقع  ٤٠٣.٥ درجة، والحد الأدنى لكليات الصيدلة وهو  ٩٧.٨% بواقع ٤٠١  درجة، والحد الأدنى لكليات طب الفم والأسنان وهو ٩٨.٢٩% بواقع  ٤٠٣ درجة، والحد الأدني لكليات العلاج الطبيعي وهو  ٩٧.٠٧% بواقع  ٤٠٥درجة، والحد الأدني لكليات الطب البيطري ٩٧.٠٧٪.

وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق 2019، أن المرحلة الثانية تشهد أماكن شاغرة في كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.

يذكر أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بإجمالي 30152 طالب وطالبة،الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بإجمالي 14690 طالب وطالبة، الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر 98471 طالب وطالبة، ويأتي إجمـــــــــالي أعداد الطلاب بهذه المرحلة 143313 طالب وطالبة.
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