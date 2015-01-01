رسميا.. "التعليم العالي" تعلن نسبة القبول بكليات الطب
الأحد 28/يوليه/2019 - 11:31 ص
رضا سلامة
Advertisements
Advertisements
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لكليات الطب البشري وهو ٩٨.٤ % بواقع ٤٠٣.٥ درجة، والحد الأدنى لكليات الصيدلة وهو ٩٧.٨% بواقع ٤٠١ درجة، والحد الأدنى لكليات طب الفم والأسنان وهو ٩٨.٢٩% بواقع ٤٠٣ درجة، والحد الأدني لكليات العلاج الطبيعي وهو ٩٧.٠٧% بواقع ٤٠٥درجة، والحد الأدني لكليات الطب البيطري ٩٧.٠٧٪.
وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق 2019، أن المرحلة الثانية تشهد أماكن شاغرة في كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.
يذكر أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بإجمالي 30152 طالب وطالبة،الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بإجمالي 14690 طالب وطالبة، الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر 98471 طالب وطالبة، ويأتي إجمـــــــــالي أعداد الطلاب بهذه المرحلة 143313 طالب وطالبة.
Advertisements
المزيد عن: نتيجة تنسيق 2019 نتيجة المرحلة الاولى تنسيق المرحلة الاولى 2019 تنسيق المرحلة الاولى تنسيق القبول بالجامعات إعلان نتيجة المرحلة الاولى
- تعرف على الحدود الدنيا لكل شعبة بالثانوية العامة للتسجيل بتنسيق 2018
- كل ما تريد معرفته عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2018
- عاجل .. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2018 الأحد والحد الأدنى للقبول في كليات القمة الهندسة والطب والصيدلة
- الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2018 ثانوية عامة برقم الجلوس والرقم السري
- عاجل.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الطب 98.17% والأسنان 97.92% للأسنان والهندسة مرحلة ثانية
- ننشر مؤشرات نتيجة المرحلة الأولى تنسيق 2018
- عاجل.. 98.04% الحد الأدنى للطب البشري.. و96.8% للصيدلة
- ننشر تفاصيل مؤتمر "التعليم العالي" للإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق 2018 (صور)
- ننشر تنسيق القبول بالكليات والمعاهد للعام 2020/2019 | تنسيق الثانوية العامة 2019 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق
- تنسيق الثانوية العامة| ننشر تفاصيل الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2019 لتنسيق الجامعات