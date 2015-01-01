رسميا.. "التعليم العالي" تعلن نسبة القبول بكليات الطب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لكليات الطب البشري وهو ٩٨.٤ % بواقع ٤٠٣.٥ درجة، والحد الأدنى لكليات الصيدلة وهو ٩٧.٨% بواقع ٤٠١ درجة، والحد الأدنى لكليات طب الفم والأسنان وهو ٩٨.٢٩% بواقع ٤٠٣ درجة، والحد الأدني لكليات العلاج الطبيعي وهو ٩٧.٠٧% بواقع ٤٠٥درجة، والحد الأدني لكليات الطب البيطري ٩٧.٠٧٪.





وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق 2019، أن المرحلة الثانية تشهد أماكن شاغرة في كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.



