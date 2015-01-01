"الرقابة المالية "توافق على نشرة طرح شركة" فورى "بالبورصة المصرية





أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدم ممانعتها على نشرة طرح شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بغرض بيع حد أقصى 254.6 مليون سهم بنسبة 36% من أسهم الشركة، عن طريق الطرح في السوق الثانوي والمملوكة لأحد مساهمي الشركة، والمعدة على مسئولية الممثل القانوني للشركة، والمستشار المالي والقانوني، مطالبة الشركة الالتزام بكافة الإقرارات والتعهدات والأحكام والقوانين المنظمة لسوق المال.









وألزمت هيئة الرقابة المالية، شركة فورى بتقديم قبل الطرح تعهدات، بألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين عن النسبة المحددة وفقا للمادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الطرح، وكذلك خطاب من شركة مصر للمقاصة بالتجميد.





وتعمل شركة فورى التى تأسست في عام 2009 في مجال تكنولوجيا البنوك وتقدم خدمات مالية للأفراد والشركات.





ويبلغ رأسمال شركة فورى 353.652 مليون جنيه (21.37 مليون دولار) موزع على 707.304 مليون سهم بقيمة اسمية 0.50 جنيه للسهم.





وبلغت الإيرادات المجمعة لفوري 173.9 مليون جنيه في الربع الأول من العام الحالي بزيادة 36 % على أساس سنوي.





ووصلت أرباحها قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين 42.4 مليون جنيه، مرتفعة 52.7 % عنها قبل سنة.





وحصلت شركة فوري على موافقة التسجيل من هيئة الرقابة المالية توقعا لإدراجها في البورصة وطرح الأسهم الاكتتاب المشترك.



