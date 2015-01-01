محمد هشام بركات ووزراء العدل ورجال القضاء والداخلية في عزاء أحمد إكرام فهمي (صور)

حرص عدد كبير من وزراء العدل ورجال القضاء والداخلية علي تقديم واجب العزاء في وفاة المستشار أحمد إكرام فهمي المحامي بالنقض، وذلك بدار مناسبات مسجد الشرطة.

كان ضمن الحضور المستشار محمد هشام بركات رئيس نيابة أمن الدولة نجل الشهيد النائب العام السابق هشام بركات، المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق، المستشار عبد الناصر الخطاب مدير إدارة النيابات بالنيابة الإدارة، المستشار محمود عبد العزيز، واللواء مصطفي يس مدير فرقة القاهرة الجديدة، والمستشار ميلاد إسحاق.

تلقي العزاء من أسرة الراحل نجله إبراهيم إكرام وكيل نيابة العمرانية والطالبية الجزئية زكريا إكرام فهمي رئيس القطاع بشركة مصر للصوت والضوء، والرائد أحمد محمد إكرام رئيس عمليات فرقة القاهرة الجديدة، أحمد يحي إكرام وكيل نيابة الشروق وبدر، المستشار علي شعراوي رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية، المستشار عماد شعراوي بوزارة العدل المستشار عصام شعراوي بمجلس الدولة.

وفي الجانب المخصص للسيدات تلقت العزاء زوجته وكريمته المستشارة إيناس إكرام رئيس النيابة الإدارة بالإدارة المحلية خامس بمدينة نصر وشقيقتها المستشارة إيمان إكرام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارة، المستشارة يسرا كمال غانم بهيئة قضايا الدولة.