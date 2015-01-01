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عاجل.. محمود متولي يوقع للأهلي بـ45 مليون جنيه

الأحد 28/يوليه/2019 - 10:01 ص
عاجل.. محمود متولي يوقع للأهلي بـ45 مليون جنيه
محمود متولي
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الفجر الرياضي
 
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وقع محمود متولي مدافع فريق الإسماعيلي على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي لمدة 5 مواسم كاملة.

 

والتقى محمود متولى ووكيل أعماله بمسئولي الأهلى خلال الساعات القليلة الماضية وتم التوقيع قبل الحصول على الاستغناء الرسمى من النادى الإسماعيلي.

 

ويحصل متولى حسب العقد على مبلغ ٧ ملايين جنيه فى الموسم الأول وصولًا إلى ١١ مليون فى الموسم الخامس بمعدل زيادة مليون جنيه كل موسم ليصل إجمالي عقده مع الأهلي إلى 45 مليون جنيه

 

وينتظر مسئولو الأهلى حسم الصفقة مع مسئولى الإسماعيلي خلال الساعات المقبلة قبل غلق باب القيد الإفريقى بعد غد الثلاثاء.

 

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في مباراة القمة

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي

 

خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول

 

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ووليد سليمان وحسين الشحات ورمضان صبحي

خط الهجوم: وليد أزارو

 

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

 

حراسة المرمى: عماد السيد

 

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة

 

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن

 

خط الهجوم: عمر السعيد

 

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