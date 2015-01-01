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وزارة الداخلية في أرض الصومال تخوف المجالس المحلية المنتخبة

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:34 ص
وزارة الداخلية في أرض الصومال تخوف المجالس المحلية المنتخبة
الداخلية الصومالية
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وكالات
 
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هذا الأسبوع ، ألقت شرطة أرض الصومال القبض على ستة مستشارين لمجلس مقاطعة غابيلي. وهم محتجزون في مقر وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة في هرجيسا. حتى الآن ، التهم الموجهة إليهم غير معروفة.

 

كان المستشارون يدعون إلى التصويت بحجب الثقة عن عمدة جابيلي ، بسبب مزاعم بالفساد واختلاس الأراضي العامة. لكن العقيد كاهن ، وزير الداخلية ، أصدر مرسومًا يحظر أي اجتماعات لجميع مجالس مقاطعة صوماليلاند.

 

العقيد كاهن ، وهو من قدامى المحاربين في حرب التحرير ، يستعير كتابًا من تكتيكات عصر "فكاش" إلى "معاقبة وقمع" مسؤولينا المنتخبين. لا تتدخل وزارة الداخلية في الأعمال التي تدير بها الحكومات المحلية شؤونها الخاصة. ما يفعله العقيد كاهن هو مثال كلاسيكي على إساءة استخدام السلطة ، ويجب أن يحاسب عليه.

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المزيد عن: وزارة الداخلية تحقيقات جنائية المجالس المحلية المنتخبة أرض الصومال
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