سعر الذهب اليوم الأحد 28-7-2019 في مصر
الأحد 28/يوليه/2019 - 09:15 ص
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استقرت أسعار الذهب المحلي في سوق الصاغة اليوم الأحد 28-7-2019 خلال تعاملات اليوم الأحد، وذلك تزامنا مع الاستقرار الذي يشهده المعدن الأصفر على مستوى العالم
أسعار الذهب فى مصر:
جرام الذهب عيار 18 سعر 562 جنيها
جرام الذهب عيار 21 سعر 657 جنيها
جرام الذهب عيار 24 إلى 750 جنيها
سعر الجنيه الذهب 5256 جنيها
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