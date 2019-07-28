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سعر الذهب اليوم الأحد 28-7-2019 في مصر

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:15 ص
سعر الذهب اليوم الأحد 28-7-2019 في مصر
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استقرت أسعار الذهب المحلي في سوق الصاغة اليوم الأحد 28-7-2019 خلال تعاملات اليوم الأحد،  وذلك تزامنا مع الاستقرار الذي يشهده المعدن الأصفر على مستوى العالم

أسعار الذهب فى مصر:

جرام الذهب عيار 18 سعر 562 جنيها
جرام الذهب عيار 21 سعر 657 جنيها 
جرام الذهب عيار 24 إلى 750 جنيها
سعر الجنيه الذهب  5256 جنيها
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