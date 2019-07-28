سعر الذهب اليوم الأحد 28-7-2019 في مصر

استقرت أسعار الذهب المحلي في سوق الصاغة اليوم الأحد 28-7-2019 خلال تعاملات اليوم الأحد، وذلك تزامنا مع الاستقرار الذي يشهده المعدن الأصفر على مستوى العالم





أسعار الذهب فى مصر:





جرام الذهب عيار 18 سعر 562 جنيها

جرام الذهب عيار 21 سعر 657 جنيها

جرام الذهب عيار 24 إلى 750 جنيها