الأرصاد: أمطار غزيرة تصل حد السيول على مكة خلال ساعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم الأحد، تكوّنَ السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ومرتفعات جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

وقد أطلقت هيئة الأرصاد، صباح الأحد، تنبيهات متقدمة، محذرة أهالي مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة من سقوط أمطار غزيرة تصل في بعض الأحيان إلى حد السيول، فضلًا عن تكوُّن السحب الرعدية.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، أطلقت الهيئة تنبيهًا متقدمًا، لأهالي محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة (الجموم - العاصمة المقدسة - القنفذة - الليث - بحرة - جدة - خليص – رابغ) محذرة من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، إلى جانب سقوط أمطار من متوسطة الى غزيرة، مع سقوط البرد.

ونبّهت الهيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات القنفذة والليث وجدة وبحره ورابغ وخليص، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

ولفتت الهيئة إلى أن الإنذار يبدأ الساعة: 09:00 صباح الأحد الموافق 25-11-1440، وينتهي في الـ09:00 مساء اليوم.

وقد وجَّهت الهيئة، أمس السبت، تحذيرًا إلى أهالي منطقة مكة المكرمة، من التنزه في الأودية وعلى قمم الجبال، مشيرة إلى تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية؛ وذلك على محافظات «أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات، وتربة» بمنطقة مكة المكرمة.

من ناحيتها، دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين والزوار، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

في السياق ذاته، وجَّه خبير الأرصاد حسن كراني، عبر حسابه عل «تويتر»، نصائح إلى ضيوف الرحمن لتجنب الإصابة بضربة الشمس، قائلًا: «إذا كانت الحرارة مرتفعة فمن الأفضل لحجاج بيت الله البقاء في المنزل، وإذا كان الخروج ضروريًّا، فعليكم استعمال الآتي: الشماسي، والملابس البيضاء الخفيفة، والإكثار من شرب السوائل، وتجنب الإجهاد».

في ذات الإطار، وعبر حسابه على «تويتر»، توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة، من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة، إلى جانب سقوط حبات برد على أجزاء من جازان ونجران وعسير حتى الباحة، ثم الطائف وجنوب المدينة وشمال الوادي وسلطنة عمان واليمن.