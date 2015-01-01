متظاهرو هونج كونج يستعدون لاشتباك محتمل مع الشرطة
الأحد 28/يوليه/2019 - 07:51 ص
ترجمة منار طارق
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يستعد المتظاهرون والشرطة اليوم الأحد لمواجهة محتملة في وسط هونغ كونغ، بعد يوم واحد من الاشتباكات التي أدت إلى 11 عملية اعتقال وتركت ما لا يقل عن عشرين جريحًا في منطقة نائية باتجاه الحدود مع الصين القارية.
تمت الدعوة للتجمع في حديقة تشاتر، وهي حديقة حضرية في الحي المالي وعلى بعد حوالي 500 متر (غرب) من مقر الحكومة والمجلس التشريعي للمدينة.
رفضت الشرطة طلبًا من منظمي الاحتجاجات بالسير على بعد حوالي كيلومترين (1.4 ميلًا) غربًا إلى متنزه صن يات سن التذكاري، ولكن على الأقل ما زال بعض المتظاهرين يحاولون التقدم إلى الأمام.
وقد دمرت الاحتجاجات هونج كونج لمدة سبعة أسابيع، حيث تحولت معارضة مشروع قانون تسليم المجرمين إلى مطالب باستقالة الرئيسة التنفيدية للمدينة والتحقيق في استخدام الشرطة القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات.
تمت الدعوة للتجمع في حديقة تشاتر، وهي حديقة حضرية في الحي المالي وعلى بعد حوالي 500 متر (غرب) من مقر الحكومة والمجلس التشريعي للمدينة.
رفضت الشرطة طلبًا من منظمي الاحتجاجات بالسير على بعد حوالي كيلومترين (1.4 ميلًا) غربًا إلى متنزه صن يات سن التذكاري، ولكن على الأقل ما زال بعض المتظاهرين يحاولون التقدم إلى الأمام.
وقد دمرت الاحتجاجات هونج كونج لمدة سبعة أسابيع، حيث تحولت معارضة مشروع قانون تسليم المجرمين إلى مطالب باستقالة الرئيسة التنفيدية للمدينة والتحقيق في استخدام الشرطة القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات.
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