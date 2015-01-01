فالفيردى يتغزل في جريزمان ويطالب نجم الفريق بالتركيز
الأحد 28/يوليه/2019 - 05:55 ص
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أكد أرنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة الإسبانى، أن اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلى جناح برشلونة يعيش حالة جيدة خلال الفترة الماضية ولكن عليه أن يتحسن أكثر.
وصرح فالفيردى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المدرب بعد مباراة البارسا و فيسيل كوبى والذى فازت بها برشلونة بهدفين دون رد، قائلاً :" ديمبلي يعيش حالةجيدة ولكن عليه بزيادة معدله التهديفي وأيضاً الإهتمام بالمهام الدفاعية".
وعن جريزمان، قال :" اللاعب المميز يفهمزملائه بشكل سريه وأتمنى له أن ينجح فى أسر وقت لتحقيق ما نريد".
كما وصف فالفيردى لاعب الوسط الهولندى الجديد فرانك دى يونج بالحل الأعظم لإجاجته اللعب بأكثر من مركز.
وصرح فالفيردى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المدرب بعد مباراة البارسا و فيسيل كوبى والذى فازت بها برشلونة بهدفين دون رد، قائلاً :" ديمبلي يعيش حالةجيدة ولكن عليه بزيادة معدله التهديفي وأيضاً الإهتمام بالمهام الدفاعية".
وعن جريزمان، قال :" اللاعب المميز يفهمزملائه بشكل سريه وأتمنى له أن ينجح فى أسر وقت لتحقيق ما نريد".
كما وصف فالفيردى لاعب الوسط الهولندى الجديد فرانك دى يونج بالحل الأعظم لإجاجته اللعب بأكثر من مركز.
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