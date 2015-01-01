هذه مآثر الفيشاوي على ألسنة نجوم الفن

صدمة كبيرة أصابت الوسط الفني المصري والعربي برحيل الفنان فاروق الفيشاوي في الساعات الأولى من صباح الخميس بعد صراع مع مرض السرطان.





وأدخل الفيشاوي إلى المستشفى قبل يومين، ولم يتمكن من مقاومة المرض، فكان للقدر كلمة الفصل في الأمر.





وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري والعربي على ذكر مآثر الراحل وخصاله الحميدة وتوجيه كلمات التعازي، كما عبر البعض عن صدمته مما حدث.





ووجه أحمد السقا ومحمد هنيدي العزاء إلى أسرة الراحل، والدعاء له بالرحمة والمغفرة.





مواجهة الموت بابتسامة

من جهتها، وصفت هيفاء وهبي الفيشاوي بـ"أجمل إنسان في عيون من تعاملوا معه"، وذلك من خلال تغريدة قالت فيها: "البقاء لله الفنان الكبير فاروق الفيشاوي.. أنت أجمل إنسان لكل الناس اللي اتعاملوا معك.. الله يرحمه ويصبر أهله وكل الناس اللي بتحبه".





وقرر الفنان وليد فواز أن يروي موقفاً حدث له في بداياته مع الفيشاوي، حيث كان يصور بصحبته 10 مشاهد في أحد المسلسلات، وحينما تعامل معه اكتشف أنه كان شخصاً في غاية اللطف.

وتذكر فواز ما حدث يومها، حينما قرر المخرج ألا يمنح فواز حقه أمام الكاميرا فما كان من الفيشاوي إلا إيقاف التصوير قائلاً "إحنا شبعنا تمثيل.. ده المستقبل"، في طلب واضح للمخرج ألا يكون تركيزه فقط على النجوم.





الكل اتفق على طيبة الفيشاوي وحسن تعامله، حيث نعته حنان مطاوع قائلة: "كان من أجدع خلق الله"، فيما عبر المخرج عمر زهران عن صدمته الشديدة بعدما استرجع آخر اتصال هاتفي جمعه بالفيشاوي، وحدثيهما عن اللقاء قريباً وهو ما لم يحدث. وتذكر ضحكاتهما سوياً خلال الاتصال، معتبراً أن الفيشاوي منحهم درساً هاماً عن كيفية مواجهة الموت بالابتسامة.

