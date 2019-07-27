مخرج سينمائي شهير: "أنا ممثل فاشل"

كشف المخرج عمرو سلامة عن بداياته الفنية، في السينما وعن تجربته في عالم التمثيل قبل أن يقرر أن يكون مخرجا لأسباب عديدة.

وكتب عبر حسابه على "إنستجرام": "من عشرين سنة بالضبط، بالصدفة البحتة حد شافنى فى الجامعة أنا وأصحابى وقالنا: شباب تحبوا تعملوا كاستينج؟".

وأضاف: "ردينا بـآه طبعا وبعدها سألناه: يعنى إيه كاستينج بقى؟ شرحلنا إنها اختبار للكاميرا علشان ممكن بعدها نطلع فى إعلانات أو نمثل فى أفلام، وفعلا روحنا".

وتابع: "اكتشفت إنى ممثل فاشل، وإن الرسوم المتحركة لن ترضينى بشكل كامل خصوصا انها فن كان بيحبوا وقتها، وعرفت إن مهنة المخرج ديه على قد ما هى مسؤولية جبارة ومخيفة إلا إنها مرضية جدا فنيا»، مضيفًا أن التجربة خلقت روابط جمعته بالإخراج على المدى البعيد".



