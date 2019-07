مخرج سينمائي شهير: "أنا ممثل فاشل"

View this post on Instagram

من عشرين سنة بالضبط، بالصدفة البحتة حد شافني في الجامعة انا وأصحابي وقالنا "شباب تحبوا تعملوا كاستينج؟" ردينا ب "اه طبعا" وبعدها سألناه: "يعني ايه كاستينج بقى؟" شرحلنا انها اختبار للكاميرا علشان ممكن بعدها نطلع في إعلانات او نمثل في أفلام. فعلا روحنا عملنا كاستينج. وقتها انا كنت في اول سنة كلية تجارة، وكل هدفي كأي واحد في كلية تجارة إني أشتغل بعدها في أي مهنة غير التجارة أكون بحبها بجد، وكان حلمي وقتها أشتغل في الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد 3D، وكنت بتعلمها لوحدي بالكتب. بعد مفارقات كثير وصدف غريبة لقيت نفسي واخد دور أخ أحمد حلمي في فيلم جديد إسمه السلم والثعبان، إخراج طارق العريان اللي كانت أفلامه والفيديو كليبات اللي بيخرجها بتبهرني كشاب، وكاتبه كاتب جديد بيكتب لأول مرة إسمه محمد حفظي! وروحت التصوير وأنا التمثيل مش في دماغي قوي، ورايح أهرج واتفرج، ومتعجب جدا من اختيارهم ليا. اللي كان بيبهرني في التصوير مش اي حاجة غير ان كلنا هنا علشان في واحد عنده رؤية وخطة ماحدش قادر يفهمها بشكلها الكبير غيره، كل واحد بيعمل تفصيلته الصغيرة علشان تبقى قطعة صغيرة في لوحة كبيرة ماحدش فاهمها غيره، وعرفت ان هو ده المخرج. اعتقد بسبب الدور الصغير ده اللي كان تقريبا ١٠ مشاهد، انا اكتشفت اني ممثل فاشل، وان الرسوم المتحركة لن ترضيني بشكل كامل خصوصا انها فن كان بيحبوا وقتها، وعرفت إن مهنة المخرج ديه على قد ما هي مسؤولية جبارة ومخيفة إلا إنها مرضية جدا فنيا لانها كانت بتجمع كل حاجة بحبها في الفن، الصورة والحكي والموسيقى والتمثيل والتصوير والجزء التقني كمان. وعلى قد ما انا طول عمري محرج من شكلي وتمثيلي في الفيلم ده، هفضل مدين للتجربة ديه انها سبب إني بشتغل شغلانة - حتى لو كانت مهلكة وتقصر العمر- بحبها وعندي ليها شغف، وديه نعمة تسوى كثير.