"علشان مناخيرك ماتقعش".. نصيحة عمرو أديب لريهام سعيد حول مباراة الأهلي والزمالك"







وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "أنا عارف إنك زملكاوية.. خلي بالك من انفعالاتك في مباراة الزمالك والأهلي غدًا، عشان لا مناخيرك ولا ودانك يقعوا، عايزين ربنا يكملها مع مناخيرك بالستر".





كانت الإعلامية ريهام سعيد، صرخت بأن الطبيب وضع لها قائمة محذورات، متابعة: "مينفعش أنف جامد عشان ممكن مناخيري تقع، ومينفعش أخد مطب".











داعب الإعلامي عمرو أديب، زميلته الإعلامية ريهام سعيد، على الهواء بعد إجراءها عملية في أنفها بعد إصابتها بميكروب خطير مؤخرًا.