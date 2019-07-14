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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28/7/2019

الأحد 28/يوليه/2019 - 12:05 ص
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28/7/2019
سعر الريال السعودي أمام الجنيه
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الفجر الاقتصادي
 
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يقبل المصريين على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من أجل أداء فريضة الحج، ونستعرض سعر الريال السعودي بحسب اخر التحديثات على المواقع ومن ضمنها الدولار لايف، وشهد سعر الريال اضطربات طفيفة ما بين التراجع والارتفاع،  ليحافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري علي الثبات، وسبق أن ارتفع الطلب علي الريال خلال موسم عمرة رمضان وأصبحت أسعار الريال السعودي كالتالي:

وسعر الريال السعودى اليوم وفقًا لأخر تحديث على النحو التالى:

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.42 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع

سعر الريال اليوم فى بنك البركة
4.38 جنيه للشراء
4.51 جنيه للبيع

سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع

سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى
4.45 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع

سعر الريال فى بنك مصر
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم
 فى بنك الإسكندرية
4.41 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع

dollor to riyal   
3.75 ريال سعودي

البنوك المصريةسعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصريسعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري4.45924.4864
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري4.454.4879
سعر الريال السعودي في بنك مصر4.45584.4879
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية4.423844.47988
أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي4.4354.48
أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي4.46104.4932
أسعار الريال السعودي في بنك عودة4.45314.4799
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