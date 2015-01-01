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قبول دفعة جديدة للالتحاق بمعهد التمريض نظام 5 سنوات في جنوب سيناء

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:08 ص
قبول دفعة جديدة للالتحاق بمعهد التمريض نظام 5 سنوات في جنوب سيناء
معهد تمريض - صورة أرشيفية
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الفجر
 
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، عن قبول دفعة جديدة لﻹلتحاق بمعهد التمريض نظام الخمس سنوات، وذلك بعد تصديق اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي اﻹعلان عن قبول دفعة جديدة لﻹلتحاق بمعهد التمريض نظام الخمس سنوات.

وقد تم تحديد شروط الالتحاق الايقل مجموع المتقدم عن ٢٦٠ درجة والقبول ﻷعلي المجاميع المتقدمة ويشترط حصول الطالب علي الشهادة اﻹعدادية الحديثة لغة إنجليزية لعام ٢٠١٨ و٢٠١٩.

كذلك ان يكون المتقدم من الحاصلين علي شهادة التعليم اﻷساسي من الصف اﻷول اﻹبتدائي الي الصف الثالث اﻹعدادي من محافظة جنوب سيناء، واﻻ يزيد عمر الطالب أوالطالبة عن ثمانية عشر عام ولا يقل عن خمسة عشر عام في أول أكتوبر ٢٠١٩ م، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج اثناء الدراسة.

ويبدأ تقديم اﻷوراق إعتبارا من ٣ أغسطس وحتي ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ م، وتبدأ مواعيد اﻹختبارات الخاصة الكشف الطبي - واﻹختبارات الشخصية - وكشف الهيئة خلال الفترة من ٢ سبتمبر وحتي ٥ سبتمبر ٢٠١٩.
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