"حساب المواطن" يوجه رسالة خاصة لأصحاب القروض

جدد حساب المواطن، تأكيده على أنه لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية للمستفيدين عند تقدير الدعم المستحق لهم.

وقال البرنامج ردًا على استفسار أحد المواطنين: "لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم".

وأضاف حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية".

وطالب أحد المواطنين البرنامج بإعادة النظر في الدعم، قائلًا: "أتمنى إعادة النظر في الدعم، الآن القروض العقارية على البنوك وثلاثة أرباع الرواتب تذهب لسداد قروض وإيجارات وكهرباء وبنزين".