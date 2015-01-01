"حساب المواطن" يوجه رسالة خاصة لأصحاب القروض
السبت 27/يوليه/2019 - 11:35 م
الفجر السعودي
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جدد حساب المواطن، تأكيده على أنه لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية للمستفيدين عند تقدير الدعم المستحق لهم.
وقال البرنامج ردًا على استفسار أحد المواطنين: "لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم".
وأضاف حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية".
وطالب أحد المواطنين البرنامج بإعادة النظر في الدعم، قائلًا: "أتمنى إعادة النظر في الدعم، الآن القروض العقارية على البنوك وثلاثة أرباع الرواتب تذهب لسداد قروض وإيجارات وكهرباء وبنزين".
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