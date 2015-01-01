ريهام سعيد: "مينفعش أضغط على مناخيري.. ممكن تقع"
السبت 27/يوليه/2019 - 11:05 م
هدى عبدالرازق
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قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن سبب ظهورها على الإعلام هو انتشار الشائعات عن طبيعة مرضها، مضيفة: "انت مالك عندي إيه.. كنت فتحت حساب تبرعات وباخد منكم فلوس".
وأشارت "سعيد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن السوشيال ميديا أصبحت "مقرفة"، مضيفة: "يارب نكون زي الصين وميكنش في سوشيال ميديا، ومحدش بيعمل شو بالمرض".
وأضافت، أن الطبيب وضع لها قائمة محذورات، متابعة: "مينفعش أضغط على مناخيري جامد عشان ممكن تقع".
وأشارت "سعيد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن السوشيال ميديا أصبحت "مقرفة"، مضيفة: "يارب نكون زي الصين وميكنش في سوشيال ميديا، ومحدش بيعمل شو بالمرض".
وأضافت، أن الطبيب وضع لها قائمة محذورات، متابعة: "مينفعش أضغط على مناخيري جامد عشان ممكن تقع".
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