أول تعليق لـ ريهام سعيد بعد عملية الأنف



وأشارت "سعيد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن انخفاض المناعة هو السبب في ظهور الميكروب، مضيفة أنها دخلت غرف العمليات 3 مرات في 3 أسابيع.



وأضافت أن الطبيب أخبرها أن حالتها أسوء من حالة الفنانة حورية فرغلي 6 مرات، متابعة: "الدكتور قالي هنشيل مناخيرك 6 شهور، وهيأي نفسك لكده"، موضحة أنها بالفعل دخلت غرفة العمليات وفور استيقاظها من البنج وضعت يدها على أنفها، فوجدتها.



وتابعت، "الدكتور قالي إحنا عملنا كونسولتو وقولنا لو شلنا مناخيرك هتنتحري"، موضحة أنهم أخذوا غضاريف من أذنيها لبناء الأنف"، مستطردة: "بقيت مبسمعش كويس وعندى فاتحة أكبر من فاتحة".



قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها مندهشة من اتهام البعض لها أنها كاذبة عندما تتعرض لأي موقف، موضحة أنها أصيبت بميكروب في منطقة مثلث الموت، ولكن لم يتحدد سبب الإصابة به.