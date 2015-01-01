'الصحفيين العرب' يكرم المشاركين بالدورة التدريبية الأولى عن 'تصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة'

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كرم اتحاد الصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، اليوم السبت، المشاركين بفعاليات الدورة التدريبية الإقليمية التي ينظمها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تحت عنوان "دور الإعلام في تصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة.. الإدمان والإعاقة نموذجًا"، بمدينة شرم الشيخ، والتي كانت بدأت فعالياتها الخميس الماضي.







شارك في الدورة مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب، نقيب الصحفيين العراقيين، وضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين، وخالد ميري الأمين العام للاتحاد، ووكيل نقابة الصحفيين، وسالم الجهوري رئيس لجنة التدريب بالاتحاد، من سلطنة عُمان، وحاتم زكريا مساعد رئيس الاتحاد، والدكتور عبدالله الجحلان نائب رئيس الاتحاد من السعودية، وعابي فارح نائب رئيس الاتحاد من الصومال، وناصر أبوبكر الأمين المالس للاتحاد من فلسطين وعبدالوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات من الأردن، وأعضاء مجلس إدارة لجنة التدريب: جاسم كمال نائب رئيس اللجنة من الكويت، ومنتصر حمدان من فلسطين، ومرتضى شطة من السودان، وسعد محسن من العراق.







وشارك بالدورة 11 صحفيًا وصحفية، مثلوا دول: مصر، والإمارات، والسعودية، وسلطنة عُمان، والعراق والبحرين، والصومال، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والمغرب، سوريا.





وهدفت الدورة إلى تحفيز الصحفيين العرب على تناول القضايا الصحية، بما لها من أهمية كبيرة للمواطنين، وكونها ركيزة أساسية في خطط التنمية المستدامة لأي دولة، فضلًا عما خلفته الحروب والصراعات التي شهدتها بعض الدول من أعاقة وأثار نفسية، تتطلب معالجة اعلامية هادفة وواعية.





وشمل المحور الرئيسي، تعزيز دور الإعلام في تصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة، حول الصحة النفسية والإدمان والإعاقة، فهناك معالجات إعلامية خاطئة، في تناول قضايا الاعاقة على سبيل المثال، تقدمه وكأنه في حاجة إلى صدقة، والصواب أن يقدمه الإعلام على انه شخص قادر على العمل وتوظيف طاقته المتاحة، وتقديم النماذج الناجحة، وإدارة النقاش الجاد حول معوقات وسُبل دمج ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم.







كما شهدت الدورة التدريبية تعزير القدرات المهنية عبر دورات تدريبية، في مهارات التحقيق الصحفي، والحوار الصحفي، والتصوير الصحفي، والأخطاء اللغوية الشائعة، وطرق توليد الأفكار وتوظيف فنون التحرير الصحفي في انتاج اعمال مهنية احترافية في قضايا الصحة.





كما ساهم مدربين من منظمة الصحة العالمية، في شرح التوصيفات الدقيقة للصحة النفسية والإعاقة والإدمان، والتجارب العالمية في التعامل معها.





كما شهدت الدورة في إحدى فاعلياتها، عروض لتجارب بعض الدول في اصلاح منظومة الصحة، في مقدمتها مصر، ومبادراتها خاصة ١٠٠ مليون صحة، وبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد.

