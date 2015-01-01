منصور بن متعب وتركي بن محمد يغادران تونس
السبت 27/يوليه/2019 - 08:32 م
الفجر السعودي
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غادر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مساء اليوم (السبت) العاصمة التونسية، بعد المشاركة في تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، ونقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و ولي عهده الأمين، لفخامة الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر.
وكان في وداع سموهما في مطار تونس قرطاج الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.
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