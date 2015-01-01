لاسارتي VS خالد جلال.. تاريخ الصراع "المصري – الأجنبي" في مباريات القمة خلال "الألفية الثالثة"

يستضيف إستاد "برج العرب" بالإسكندرية لقاء "القمة 118" بين الأهلي والزمالك، في تمام الثامنة مساء الأحد 28 يوليو الجاري، في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019، والذي توج المارد الأحمر بلقبه للمرة 41 في تاريخه، بعدما تصدر جدول الترتيب برصيد 77 نقطة.





وتشهد مباراة القمة 118 صدام (مصري – أجنبي) خارج الخطوط بين الأوروجواياني "مارتن لاسارتي" المدير الفني للأهلي والذي يتطلع لحسم "القمة" بعد التتويج بلقب الدوري للتأكيد على أحقيته بالاستمرار في قيادة الفريق، والمدرب المصري "خالد جلال" المدير الفني للزمالك والذي يسعي لمصالحة جماهيره بالفوز على الغريم التقليدي بالبطولة الخاصة بين الفريقين بعد خسارة "الدرع".





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات المدربين المصريين والأجانب خلال مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في "الألفية الثالثة":-





- نيلو فينجادا VS فتحي مبروك





تقابل الأهلي بقيادة "فتحي مبروك" مع الزمالك بقيادة البرتغالي "نيلو فينجادا" يوم 21 نوفمبر لعام 2003، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز (2003/2004)، وفاز الفارس الأبيض بهدف (جمال حمزة).





- مانويل جوزيه VS فاروق جعفر





تكررت المواجهة (المصرية – الأجنبية) في مباريات القمة بين الأهلي بقيادة "مانويل جوزيه"، والزمالك بقيادة "فاروق جعفر" في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 25 سبتمبر 2005 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفاز الأحمر 2-1 (محمد بركات – عماد متعب)، وسجل هدف الزمالك (حازم إمام).





وفي لقاء الإياب بين "القطبين" يوم 16 أكتوبر 2005، تفوق "جوزيه" مجددًا على "فاروق جعفر" وقاد الأهلي للفوز بنتيجة 2-0، سجل الأهداف (محمد بركات).





- مانويل جوزيه VS محمود سعد





واجه الأهلي بقيادة البرتغالي "مانويل جوزيه" نظيره الزمالك بقيادة فنية مؤقتة للمدرب "محمود سعد" في 30 ديسمبر 2006، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الممتاز، وفاز الأحمر 2-1 سجل الأهداف (فلافيو "هدفين")، وجاء هدف الأبيض عبر (أسامة حسن).





- مانويل جوزيه VS أحمد رفعت





تفوق البرتغالي "مانويل جوزيه" مدرب الأهلي السابق على مدرب مصري آخر للزمالك وكان هذه المرة "أحمد رفعت" والذي تولي القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت بعد رحيل الألماني راينر هولمان عن تدريب الفريق، وذلك خلال مباراة جمعت الفريقين بالدوري الممتاز يوم 11 يناير 2009، وفاز بها المارد الأحمر بنتيجة 1-0 سجله الأنجولي (فلافيو).

- مانويل جوزيه VS حسام حسن





تقابل الأهلي بقيادة "مانويل جوزيه" مع الزمالك بقيادة "حسام حسن" يوم 29 يونيو لعام 2011 ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2، سجل للأحمر (دومينيك – جدو)، وسجل للفارس الأبيض (أحمد السيد بالخطأ في مرماه – حسين ياسر).





- جورفان فييرا VS حسام البدري





تجدد اللقاء بين المدربين المصريين والأجانب في لقاءات القمة، وذلك خلال المباراة التي جمعت الأهلي بقيادة "حسام البدري"، والزمالك بقيادة البرتغالي "جورفان فييرا" يوم 16 سبتمبر لعام 2012 في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وانتهي اللقاء بالتعادل 1-1، سجل للأحمر (محمد بركات)، وجاء هدف الأبيض عبر (محمد إبراهيم).





- جاريدو VS حسام حسن





التقي الأهلي بقيادة الأسباني "جاريدو" مع الزمالك بقيادة مصرية لـ"حسام حسن" في لقاء السوبر المصري الذي أقيم يوم 14 سبتمبر لعام 2014، وفاز المارد الأحمر 5-4 بركلات الترجيح وحصد لقب البطولة.





- جاريدو VS محمد صلاح





واجه الأسباني "جاريدو" مدرب الأهلي السابق، فريق الزمالك بقيادة مصرية للمرة الثانية ولكن لـ"محمد صلاح"، في مباراة جمعتهما يوم 29 يناير لعام 2015 بالدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل 1-1، سجل للأحمر (وليد سليمان)، وأحرز هدف الفارس الأبيض (أيمن حفني)





- فتحي مبروك VS فيريرا





الزمالك بقيادة البرتغالي "جوسفالدوا فيريرا" تقابل مع الأهلي بقيادة "فتحي مبروك" يوم 21 يوليو 2015، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وفاز المارد الأحمر بهدفين دون مقابل، سجلهما (مؤمن زكريا).





تجدد اللقاء بين "فيريرا" و"مبروك" في نهائي كأس مصر يوم 21 سبتمبر 2015، وفاز الزمالك بنتيجة 2-0 سجلهما (باسم مرسي).





- فيريرا VS عبد العزيز عبد الشافي





بقيادة فنية مؤقتة لـ"عبد العزيز عبد الشافي" تغلب الأهلي على نظيره الزمالك بقيادة البرتغالي "فيريرا" بنتيجة 3-2 في لقاء السوبر المصري يوم 15 أكتوبر لعام 2015، سجل للأحمر (عبد الله السعيد "هدفين" – مؤمن زكريا)، بينما سجل للفارس الأبيض (كهربا – عمر جابر).





- مارتن يول VS محمد حلمي





حسم التعادل السلبي مباراة القمة بين الأهلي بقيادة الهولندي "مارتن يول" والزمالك بقيادة "محمد حلمي"، وهي المباراة التي جرت بينهما يوم 9 يوليو لعام 2016 ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الممتاز.





- مارتن يول VS مؤمن سليمان





تقابل الأهلي بقيادة "مارتن يول" مع الزمالك بقيادة "مؤمن سليمان" في نهائي كأس مصر يوم 8 أغسطس لعام 2016، وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 3-1، سجل الأهداف (باسم مرسي "هدفين" – مصطفي فتحي)، وأحرز هدف المارد الأحمر (عبد الله السعيد).





- حسام البدري VS إيناسيو





التقي الأهلي بقيادة "حسام البدري" مع الزمالك بقيادة البرتغالي "أوجوستو إيناسيو" يوم 17 يوليو لعام 2017، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الممتاز، وفاز المارد الأحمر بهدفين دون مقابل سجلهما (أجايي – وليد سليمان).



