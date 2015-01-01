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دوره تدريبية ينظمها القومي للمرأة لمكافحه ختان الإناث بالوادى الجديد (صور)

السبت 27/يوليه/2019 - 08:27 م
دوره تدريبية ينظمها القومي للمرأة لمكافحه ختان الإناث بالوادى الجديد (صور)
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هدير محمود
 
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بدأت اليوم أعمال الدورة التدريبية تحت عنوان (احميها من الختان) بمقر فرع المجلس القومي للمرأة تستمر على مدى يومي ٢٧، ٢٨ يوليو الجاري.

أكدت، مقرر المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد نادية ويصا، أن الدوره تنفذ تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتشرف على تنفيذها الاستاذه حنان مجدي نائب المحافظ.

وأضافت ويصا، بأن الدورةيتم تنفيذها في إطار حمله ( احميها من الختان) التي اطلقتها اللجنة الوطنيه للقضاء على ختان الإناث بالتعاون مع المجلس القومي للامومة والطفولة، وأوضحت، مقرر الفرع بالمحافظة، إن الدورة استهدفت أعضاء الفرع ولجنة حماية الطفل والرائدات الريفيات بمراكز المحافظة الخمسة، حيث سيتم مناقشة موضوعات ختان الإناث من المنظور الطبي والديني والاجتماعي والإطار التشريعي لتجريم الختان وآداب الزيارة المنزليه للرائدة الريفيه.
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