تعرف على ملامح القائمة الإفريقية للأهلي

اتضحت ملامح القائمة الإفريقية للنادي الأهلي التي يعكف مارتن لاسارتي المدير الفني على الاستقرار عليها في هذه الأيام.

واستقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قيد 19 لاعبا في قائمة الفريق الإفريقية.

ويفاضل لاسارتي بين أكثر من لاعب لقيد في القائمة الافريقية بعد تحديد 19 لاعباً لقيدهم في القائمة:

واستقر لاسارتي على قيد كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - شريف إكرامي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم.

الظهير الأيسر:علي معلول - أيمن أشرف.

الظهير الأيمن: أحمد فتحي - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: حسام عاشور - عمرو السولية - حمدي فتحي - أليو ديانج.

خط الوسط الهجوم: رمضان صبحي - حسين الشحات - صالح جمعة - أحمد الشيخ - وليد سليمان.

الهجوم: وليد أزارو - مروان محسن.

وينتظر لاسارتي معرفة موقف الثلاثي المصاب، سعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود، لتحديد مصيرهم من القيد في القائمة الإفريقية في الوقت الحالي أو تأجيل قيدهم في يناير المقبل.

ولم يحدد لاسارتي موقف النجيري جونيور أجايي، وجيرالدو دا كوستا، بعد الاستقرار على رحيل أحدهم على سبيل الإعارة ويعد الثاني الأقرب للرحيل.

ومن المقرر قيد صلاح محسن في القائمة في حالة الفشل في ضم مهاجم في الفترة المقبلة.