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سفارة المملكة في مانيلا: لم يصب أي سعودي بمكروه في زلزال شمال الفلبين

السبت 27/يوليه/2019 - 07:02 م
سفارة المملكة في مانيلا: لم يصب أي سعودي بمكروه في زلزال شمال الفلبين
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الفجر السعودي
 
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أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الفلبين، أن المواطنين السعوديين في الفلبين لم يتعرضوا لأي أَذًى جراء الزلزال الذي ضرب شمال الفلبين.

وأوضحت سفارة السعودية في الفلبين، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، أن السفارة لم تتلق أي بلاغ من قبل المواطنين، راجية من الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

وكانت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث قالت إن زلزالًا وهزات ارتدادية وقعت في جزر قبالة شمال الفلبين يوم السبت وأدت إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 60 آخرين.

وذكرت بيانات الحكومة الفلبينية إن زلزالًا مبدئيًا بلغت قوته 5.4 درجة وقع بجزر باتانيس أعقبه تابع بلغت قوته 5.9 درجة. ووقع تابع كبير آخر بعد فترة وجيزة.

وقال ريكاردو جالاد المدير التنفيذي لوكالة مواجهة الكوارث لرويترز إن الزلزال الأول قتل خمسة أشخاص في حين قُتل ثلاثة أشخاص في الهزات الارتدادية.

وقالت وكالة مواجهة الكوارث إنها أرسلت فرقًا طبية وفرقًا للإنقاذ إلى الجزر التي تقع في منتصف الطريق بين جزيرة لوزون الفلبينية الرئيسة وتايوان. وقال جالاد إن الجيش أرسل أيضاً طائرة لنقل إمدادات وإجلاء الجرحى.


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