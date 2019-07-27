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التعليم: 200 ألف تقدموا للالتحاق بالمدارس التكنولوجية التطبيقية نجح منهم 60 فقط

السبت 27/يوليه/2019 - 06:54 م
التعليم: 200 ألف تقدموا للالتحاق بالمدارس التكنولوجية التطبيقية نجح منهم 60 فقط
وزارة التعليم
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داليا الحسين
 
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كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، عن عدد الطلاب الملتحقين بمدارس التكنولوجية التطبيقية، مشيرًا إلى أنه يتم اختيار طلاب المدارس التكنولوجية التطبيقية بعد اجتياز اختبار القبول.

وأضاف "مجاهد"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن 200 ألف طالب تقدموا للالتحاق بالمدارس التكنولوجية التطبيقية نجح منهم 60 فقط مجاميعهم تتراوح ما بين 85% و90% منهم خريجي لغات.

وأشار إلى أن فكرة المدارس التكنولوجية التطبيقية قائمة على عقد شراكة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات وهيئات دولية وخاصة تعمل في مجال الصناعة، لافتًا إلى أن الدراسة مقسمة بين النظري والعملي.
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