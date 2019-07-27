موسكو تحتجز حوالي 300 شخص لمشاركتهم في مظاهرة غير مصرح بها
السبت 27/يوليه/2019 - 06:48 م
ترجمة - منة الشريف
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ذكرت وزارة الداخلية الروسية اليوم السبت أن ضباط الشرطة احتجزوا ما يقرب من 300 شخص شاركوا فى مظاهرة غير مصرح بها فى وسط المدينة هنا.
وقالت الوزارة في بيان "في مظاهرة غير مصرح بها في وسط العاصمة، احتجز 295 شخصا بتهمة الإخلال بالنظام العام، وهناك عدد كبير من المحتجزين ليسوا من سكان موسكو".
واضافت ان جميع المعتقلين نقلوا الى دوائر الشرطة الاقليمية للتحقيق معهم.
وفي وقت سابق من اليوم، قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين على موقع تويتر أن المظاهرة كانت "استفزازات خطيرة تشكل تهديدًا لأمن وحياة وصحة الناس" وسيتم ضمان هذا النظام في المدينة وفقًا للقانون المعمول به.
وبحسب ما ورد احتج المتظاهرون على قرار سلطات موسكو بفرض حظر على العديد من مرشحي المعارضة، الذين زعم أنهم استخدموا توقيعات مزيفة على عرائضهم المرشحة، من انتخابات مجلس المدينة في سبتمبر.
كما تم سجن ألكسي نافالني، أكبر ناشطي المعارضة في روسيا، لمدة 30 يومًا يوم الأربعاء بسبب تنظيمه مظاهرة غير مصرح بها يوم السبت الماضي في موسكو للمطالبة بإجراء انتخابات نزيهة شارك فيها نحو 22000 شخص.
وقالت الوزارة في بيان "في مظاهرة غير مصرح بها في وسط العاصمة، احتجز 295 شخصا بتهمة الإخلال بالنظام العام، وهناك عدد كبير من المحتجزين ليسوا من سكان موسكو".
واضافت ان جميع المعتقلين نقلوا الى دوائر الشرطة الاقليمية للتحقيق معهم.
وفي وقت سابق من اليوم، قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين على موقع تويتر أن المظاهرة كانت "استفزازات خطيرة تشكل تهديدًا لأمن وحياة وصحة الناس" وسيتم ضمان هذا النظام في المدينة وفقًا للقانون المعمول به.
وبحسب ما ورد احتج المتظاهرون على قرار سلطات موسكو بفرض حظر على العديد من مرشحي المعارضة، الذين زعم أنهم استخدموا توقيعات مزيفة على عرائضهم المرشحة، من انتخابات مجلس المدينة في سبتمبر.
كما تم سجن ألكسي نافالني، أكبر ناشطي المعارضة في روسيا، لمدة 30 يومًا يوم الأربعاء بسبب تنظيمه مظاهرة غير مصرح بها يوم السبت الماضي في موسكو للمطالبة بإجراء انتخابات نزيهة شارك فيها نحو 22000 شخص.
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