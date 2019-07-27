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50 مليار ريال خسائر البورصة السعودية في أسبوع

السبت 27/يوليه/2019 - 06:43 م
50 مليار ريال خسائر البورصة السعودية في أسبوع
البورصة السعودية
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الفجر الاقتصادي
 
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تراجع المؤشر العام  للبورصة السعودية "تاسي" بنسبة 2.38 بالمائة تعادل 214.8 نقطة، ليستقر عند مستوى 8819 نقطة، مقارنة مع الأسبوع السابق عند 9033.8 نقطة.

وانخفضت القيمة السوقية لأسهم "تاسي" بنحو 50.64 مليار ريال (13.5 مليار دولار)، لتسجل نحو 2.08 تريليون ريال (555.75 مليار دولار)، بنهاية الأسبوع، مقابل 2.13 تريليون ريال بالأسبوع الماضي (تعادل 569.26 مليار دولار).

وغلب اللون الأحمر على 20 قطاعا بالسوق في نهاية الأسبوع، تصدرها السلع طويلة الأجل بنسبة 4.73 بالمائة، يليه "الطاقة" بنحو 3.95 بالمائة، و"الإعلام" 3.57 بالمائة.

وارتفع قطاعين فقط هما التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.07 بالمائة، والصناديق العقارية 0.09 بالمائة.

وانخفضت قيمة تداولات "تاسي" خلال الأسبوع بنحو 16.7 بالمائة، لتصل إلى 14.32 مليار ريال (3.82 مليار دولار)، مقارنة بالأسبوع الماضي، عند 17.198 مليار ريال (تعادل 4.59 مليار دولار).

وبلغ متوسط قيمة التداول خلال الأسبوع الجاري 2.86 مليار ريال (763.8 مليون دولار) مقارنة مع 3.44 مليار ريال (917.27 مليون دولار) خلال الأسبوع الماضي.

وهبطت كميات التداول بنسبة 16.63 بالمائة لتسجل 517.98 مليون سهم، مقارنة مع تداولات 621.29 مليون سهم الأسبوع الماضي.

وبلغ متوسط كمية التداول 103.59 مليون سهم، خلال الأسبوع الحالي، مقابل 124.26 مليون سهم في الأسبوع الماضي.
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