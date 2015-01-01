"تعيين أخيه الأصغر وزيرًا".. أبرز تحركات رئيس الحكومة البريطاني الجديد

منذ أيام قليلة تم الإعلان عن تولي بوريس جونسون رئاسة وزراء بريطانيا، خلفاً لتريزا ماي، بعد أن كسب منافسه المحافظ جيريمي هانت، حيث فاز بثلثي أصوات حوالي 160 ألف عضو في الحزب في جميع أنحاء المملكة المتحدة.





وعقب فوزه بالمنصب اتخذ "بوريس" عدد من القرارات الهامة تضمنت تشكيل الحكومة الجديدة، والخروج من الاتحاد الأوروبي.





تشكيل الحكومة الجديدة

أبعد رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون جزءاً كبيراً من الأسماء المهمة في فريق تيريزا ماي، وأحاط نفسه بالمتشككين بالمشروع الأوروبي، كما جدد تعهده بالخروج من الاتحاد الأوروبي في موعده سواء باتفاق أو بدونه.





تعين شقيقه الأصغر "وزير دولة" في حكومته

عين رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، شقيقه الأصغر جو جونسون، وزير دولة بوزارة الاقتصاد والطاقة والاستراتيجية الصناعية.





وسيشغل جو جونسون منصب وزير دولة بوزارة الاقتصاد والطاقة والاستراتيجية الصناعية، كما سيشغل أيضا منصب وزير دولة للتعليم.





ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني على تويتر، صورا لأعضاء الحكومة الجديدة، ومنهم جو جونسون، الذي سيحضر اجتماعات مجلس الوزراء، حسبما نشر حساب رئيس مجلس الوزراء على تويتر.





وتولى رئيس الوزراء البريطاني الجديد، منصبه رسميا، الأربعاء، خلفا لتيريزا ماي، بعدما نجح في انتخابات حزب المحافظين الحاكم، ووعد بوريس جونسون في كلمته عقب تولي منصبه، بعقد اتفاق جيد مع الاتحاد الأوروبي بشأن "البريكست".





استبعاد الدعوة لإجراء انتخابات عامة

أما الخطوة الثانية لبوريس، فكانت استبعاد رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، الدعوة لإجراء انتخابات عامة في البلاد.

وقال جونسون في تصريحات صحفية، وفقاً لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية"، إن " الشعب البريطاني لا يريد حدثا انتخابيا آخر، ولا يريد استفتاء، ولا انتخابات عامة .. وإنما يريد التركيز على ملف خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي".

وأضاف :" صوت الشعب البريطاني في عام 2015، و2016، و2017 .. وما يريده الشعب منا هو إتمام المهمة المتمثلة في الخروج من الاتحاد الأوروبي المقررة يوم 31 من أكتوبر القادم".

تعيين كلب في مقر رئاسة الحكومة البريطانية

طالب بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية الجديد، بإحضار كلب إلى مقر رئاسة الحكومة، جنبا إلى جنب مع الهر "لارى" المقيم فى "داونينغ ستريت 10" منذ العام 2011.





وذكر مصدر مطلع، إنه لا تأكيدات حتى الساعة بشأن جلب الكلب للعيش إلى جانب "لارى" فى مقر رئاسة الحكومة، لكن مكتب رئاسة الوزراء يتطلع إلى اعتبار الأمر مشروعا طويل الأجل.





وقال مصدر مطلع، إن جونسون سأل أعضاء فريق مكتبه عما إذا كانوا يوافقون على اقتناء كلب فردوا بحماس "نعم".



