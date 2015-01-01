"قضايا مجتمعية ومستقبلية".. المصريون يقدمون آلاف الأسئلة في مبادرة "اسأل الرئيس" لـ"السيسي"

دائمًا ما يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التواصل المباشر مع الشباب، بالرد على كافة استفسارتهم حول القضايا الحالية والمستقبلية، خلال مبادرة "اسأل الرئيس" التي تعقد في مؤتمرات الشباب الدورية.





وأعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب، على فيس بوك، عن بدء تلقى الأسئلة لجلسة "اسأل الرئيس"، والتي من المقرر أن تتم خلال فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، نهاية الشهرالجاري.





المؤتمر الثالث

أطلقت مبادرة "اسأل الرئيس" لأول مرة في مصر، خلال فعاليات المؤتمر الدوري الثالث للشباب بالإسماعيلية، حيث بلغ حجم المشاركة في مبادرة "اسأل الرئيس" منذ انطلاقها عبر الموقع الإلكتروني في 22 أبرايل 2017م، حتى إغلاق باب تلقى الأسئلة، 172 ألف سؤال، والنسبة الأكبر موجهه من الشباب بالقاهرة الكبرى والدلتا والإسكندرية والصعيد وسوهاج والإسماعيلية في الفئات العمرية من 18 إلى 34 سنة.





وجاء ضمن الأسئلة البارزة، تساؤلًا حول خطة الدولة لمكافحة الفساد، حيث أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة جادة بالفعل لمكافحة الفساد، وهناك إرادة حقيقة لذلك، لافتًا إلى أن الأجهزة الرقابية في الفترة الأخيرة كانت تعمل بحرية كاملة، مشيرًا إلى أنه طالب من المسئولين عدم الإعلان عن وقائع الفساد الكبيرة والكثيرة المنتشرة فى الفترة الأخيرة.





المؤتمر الرابع

وفي يوليو 2017م، أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب "ابدع.. انطلق"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فتح باب توجيه الأسئلة والاستفسارات والاقتراحات قبل أيام من انعقاد المؤتمر الدورى الرابع للشباب، وذلك من خلال مبادرة "اسأل الرئيس".





مؤتمر حكاية وطن

وفي يناير 2018م، تلقت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، أسئلة واستفسارات المواطنين الموجهة إلى الرئيس في مختلف المجالات، على مدار أيام مبادرة "اسال الرئيس" ، وذلك من خلال الصفحة التي خصصها منتدى الشباب لذلك بعنوان "اسأل الرئيس"، ليجيب عنها خلال مؤتمر "حكاية وطن".





ووجه أحد المواطنين يدعى البيومي مصري، تساؤلًا عن دور وزارة التموين والمجالس المحلية في مراقبة الأسعار في الأسواق بعد الانفلات الكبير وعدم الالتزام بالتسعيرة التي وضعتها وزارة التموين على المنتجات، وطالب المواطن عبد المنعم العكش، بملاحقة مافيا الدروس الخصوصية فى القرى والمدن.





المؤتمر الخامس

أما مؤتمر الشباب الذي انعقد في مايو 2018م، أقبل المواطنين على مبادرة "اسأل الرئيس"، ليجيب "السيسي"، عن الأسئلة الواردة من المواطنين في مختلف المحاور السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.





ووجه المواطن ماهر يعقوب، تساؤلًا للرئيس، حول النظر إلى القطاع الخاص والعاملين به، كاتبًا: "من فضلك يا ريس نظرة دقيقة للقطاع الخاص وأصحاب الأعمال اللى معدومى الضمير، مرتبات العاملين بالقطاع الخاص بالتأمينات الاجتماعية متدنية للغاية ولا تكفى أكل عيش".





بينما طالب المواطن هاني سرور بإعادة تنقية الإعلام من المعادين والذين يقومون بتوجيه العقول بأفكار مسمومة.





المؤتمر السادس

بينما كشف القائمون على المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السادسة، بجامعة القاهرة، أنه تم استقبال 778 ألف سؤال، خلال الفترة أسبوع منذ 17 يوليو حتى 24 يوليو 2018، وهو ما يعكس مدى إقبال الشباب على المشاركة في الحوار المفتوح، وجاءت محافظة القاهرة على قائمة المحافظات الأكثر مشاركة، ثم الإسكندرية ثم الجيزة والشرقية.





وحول مخاوف البعض من قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة، قال "السيسي"، "مصر بها 100 مليون نسمة وما يقرب من 5 ملايين مهاجر أو لاجئ من دول شقيقة وصديقة، يعيشون بيننا، ويُقدم لهم ما يقدم للمصرين دون تمييز، وبينهم 500 ألف سوري".



