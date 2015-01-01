شاهد.. آخر لحظات فاروق الفيشاوي على المسرح
السبت 27/يوليه/2019 - 05:14 م
شيماء عطية
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نشر المخرج الشاب تامر كرم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو قصير لآخر لحظات الفنان الراحل فاروق الفيشاوي على المسرح.
وكتب "كرم": "كنت مبدعاً جميلاً وكان لي شرف إخراجي لك أخر أعمالك الملك لير انظروا كيف كان مبدعاً ، متألقاً ، متأنقاً أضفت الكثير والكثير وكأنك تودع حبيبتك خشبة المسرح ودعتها بكل شغف وبكل حب وبكل مصداقية كعادتك دائماً ، وداعاً أيها الفارس النبيل و القلب الشجاع ستظل في ذاكراتنا إلي أن نلقاك يا حبيب
العملاق فاروق الفيشاوي".
وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي صباح الخميس الماضي بعد دخوله غيبوبة كبدية، وكان أعلن عن إصابته بالسرطان قبل عام خلال تكريمه في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي.
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