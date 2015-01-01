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الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بإحراق 23 طن مساعدات دولية

السبت 27/يوليه/2019 - 05:14 م
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بإحراق 23 طن مساعدات دولية
الحكومة اليمنية
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الفجر السعودي
 
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اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم السبت ميليشيا الحوثي، بإحراق وإتلاف قرابة 23 طنًا من المساعدات الإغاثية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، في محافظة ريمة، شمالي البلاد.

وقالت اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، في بيان صحفي اليوم، إن ميليشيا الحوثي أحرقت ثمانية أطنان قمحًا مقدمة من البرنامج للمستحقين بمحافظة ريمة.

وتابع أن الجماعة أيضا منعت برنامج الأغذية العالمي من توزيع المساعدات في بعض المناطق بمحافظة ريمة؛ ما أدى إلى تعرض 8ر14 طن متري من القمح إلى التلف.

وطالب البيان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليزا جراندي، بـالتدخل العاجل والتحقيق في هذه الحوادث ورفع التقارير السريعة والعاجلة إلى مجلس الأمن.

وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بـاتخاذ مواقف جادة وحازمة تحد من الانتهاكات الجسمية التي تمارسها جماعة الحوثي، بحق العملية الإغاثية.

وأكد البيان أهمية اتخاذ التدابير؛ لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها والحيلولة من تعرضها للنهب من قبل الميليشيات.

وكان برنامج الأغذية العالمي، أعلن في 20 يونيو الماضي، تعليق المساعدات الإغاثية المقدمة إلى العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي تعتبر أكبر المدن اليمنية المزدحمة بالسكان.

واتّخذ القرار بوصفه الحلّ الأخير بعد توقّف مفاوضات مطوّلة بشأن الاتفاق على إدخال ضوابط لمنع تحويل مسار الأغذية بعيدًا عن الفئات الأشد احتياجًا؛ نظرًا لفساد الحوثيين المسيطرين على المدينة، وفق بيان سابق للبرنامج.

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المزيد عن: يونيو الماضي مساعدات دولية الحوثيين الحكومة اليمنية اتلاف
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