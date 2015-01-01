ضبط 50 ألف كيلو من عبوات البهار والبن منتهية الصلاحية بمكة

تمكنت وزارة التجارة والاستثمار، خلال جولاتها الرقابية في مكة المكرمة من ضبط مستودع غير مرخص تم استغلاله بتخزين منتجات البهارات والبن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.





وأوضحت الوزارة أنه تم مصادرة 50 ألف كيلو من البهار والبن و 33 ألف عبوات واكياس مطبوع عليها أسماء تجارية وهمية وتواريخ صلاحية مستقبلية.