'حق التغطية الصحفية المباح قانونًا'.. ورشة عمل للجنتي الحريات والتدريب بـ'الصحفيين'
السبت 27/يوليه/2019 - 03:55 م
ميسون أبو الحسن
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أعلن عمرو بدر رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عن تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع لجنة التدريب برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، حول "حق التغطية الصحفية المباح قانونًا ورفض المنع".
وقال في تصريحات صحفية، إن ذلك يأتي بالإضافة إلى لاتفاق على الأكواد المهنية والأخلاقية الخاصة بتغطية المناسبات الخاصة مثل العزاءات.
وقال في تصريحات صحفية، إن ذلك يأتي بالإضافة إلى لاتفاق على الأكواد المهنية والأخلاقية الخاصة بتغطية المناسبات الخاصة مثل العزاءات.
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