ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

'حق التغطية الصحفية المباح قانونًا'.. ورشة عمل للجنتي الحريات والتدريب بـ'الصحفيين'

السبت 27/يوليه/2019 - 03:55 م
'حق التغطية الصحفية المباح قانونًا'.. ورشة عمل للجنتي الحريات والتدريب بـ'الصحفيين'
نقابة الصحفيين - أرشيفية
Advertisements
طباعة
ميسون أبو الحسن
 
Advertisements
أعلن عمرو بدر رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عن تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع لجنة التدريب برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، حول "حق التغطية الصحفية المباح قانونًا ورفض المنع".


وقال في تصريحات صحفية، إن ذلك يأتي بالإضافة إلى لاتفاق على الأكواد المهنية والأخلاقية الخاصة بتغطية المناسبات الخاصة مثل العزاءات.
Advertisements
المزيد عن: نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين لجنة تدريب الصحفيين عمرو بدر ضياء رشوان حريات الصحفيين جمال عبدالرحيم الفجر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ريال مدريد - أسبانيا
3
x
انتهت
7
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
0
x
12:00
2
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
13:30
-
انتر ميلان - إيطاليا