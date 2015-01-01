ننشر الموعد الرسمي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019

تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرًا صحفيًا، غدا الأحد، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019، للقبول بالجامعات، وهذا للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019.





وقد فتح مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق اعتباراً من الأحد الموافق 21 يوليو الجاري وحتى الجمعة الموافق 26 يوليو.





وتوفر بوابة الفجر الإلكترونية خدمة لطلاب وطالبات الثانوية العامة الحاصلين على مجاميع مرتفعة وقاموا بتسجيل رغباتهم في نتسيق المرحلة الاولى لعام 2019، ويبحثون عن نتيجة التنسيق روابط مباشرة وسريعة يعرفون من خلالها نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 فور ظهورها.

فمن المقرر أن تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2019 خلال منتصف الأسبوع tansik.egypt.gov.eg ومن هنا يمكنكم معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الاولى بكل سهولة، ويستعد طلاب المرحلة الثانية للتسجيل بعد غعلان نتيجة المرحلة الاولى، فقط ترقبوا نتظار النتيجة الجاري، عبر رابط

وفتحت مكاتب التنسيق أبوابها في الأسبوع الماضي لتسجيل الطلاب رغباتهم في المرحلة الاولى من تنسيق الجامعات لعام 2019، وهم الأن ينتظرون نتيجة التنسيق لاستكمال مسيرتهم العلمية.

ومن المقرر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 في منتصف الأسبوع الجاري عبر رابط tansik.egypt.gov.eg، فيما يتم الإعلان عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات في مؤتمر صحفي، صباح يوم اعلان النتيجة ثم ظهور نتيجة تنسيق الجامعات 2019 من خلال بوابة التنسيق بوابة الحكومة المصرية tansik، حيث يتم تسجيل رقم الجلوس والرقم السري وتظهر لك نتيجة.





وتقدم الطلاب الحاصلين على 398 درجة فأكثر أى بنسبة 97.07% فأكثر بالشعبة العلمية بإجمالى عدد طلاب 30152، أما الشعبة الهندسية تقدم لها الطلاب الحاصلين على 389.5 درجة فأكثر أى بنسبة 95% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 14690طالبا وطالبة.





وتقدم للشعبة الأدبية خلال المرحلة الأولى من التنسيق الطلاب الحاصلين على 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 98471 إذ تقدم لمرحلة التنسيق الأولى بتنسيق 2019 عدد طلاب 143313طالبا وطالبة،مقابل 126807 طالبا وطالبة بتنسيق المرحلة الأولى للعام الماضى 2018، وبذلك يكون هناك زيادة فى عدد طلاب المرحلة الأولى لهذا العام بواقع 16596 طالبا وطالبة مما يؤكد المؤشرات الخاصة بارتفاع الحدود الدنيا للكليات خاصة كليات المجموعة العلمية بشكل كبير.



