ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

التونسيون يلقون نظرة الوداع الأخيرة على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي

السبت 27/يوليه/2019 - 03:32 م
التونسيون يلقون نظرة الوداع الأخيرة على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي
التونسيون
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

خرج التونسيون، اليوم السبت، إلى شوارع العاصمة لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

 

وعلت أصوات المواطنين بالنشيد الوطني والزغاريد أثناء مغادرة موكب الجنازة القصر الرئاسي في قرطاج، رافعين الأعلام التونسية.

 

وتردد اسم "بجبوج" على الألسن، وهو الاسم الذي طالما نادى به التونسيون رئيسهم البالغ من العمر 93 عاما كاسم دلع، وتعبيرا منهم عن حبهم له، ودعا له الجميع بالرحمة والغفران مرددين شعارات "تحيا تونس" و"الله أكبر".

 

ويوارى السبسي الثرى في مقبرة الجلاز بالعاصمة، أين دفن والداه، وحضر الجنازة زعماء العديد من الدول العربية والغربية.

 

Advertisements
المزيد عن: نظرة الوداع الراحل الباجي قايد السبسي الرئيس التونسي الرئيس التونس الرئيس الباجي قايد السبسي التونسيون
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ريال مدريد - أسبانيا
3
x
انتهت
7
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
0
x
12:00
2
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
13:30
-
انتر ميلان - إيطاليا