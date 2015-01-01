التونسيون يلقون نظرة الوداع الأخيرة على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي
السبت 27/يوليه/2019 - 03:32 م
وكالات
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خرج التونسيون، اليوم السبت، إلى شوارع العاصمة لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.
وعلت أصوات المواطنين بالنشيد الوطني والزغاريد
أثناء مغادرة موكب الجنازة القصر الرئاسي في قرطاج، رافعين الأعلام التونسية.
وتردد اسم "بجبوج" على الألسن،
وهو الاسم الذي طالما نادى به التونسيون رئيسهم البالغ من العمر 93 عاما كاسم دلع،
وتعبيرا منهم عن حبهم له، ودعا له الجميع بالرحمة والغفران مرددين شعارات "تحيا
تونس" و"الله أكبر".
ويوارى السبسي الثرى في مقبرة الجلاز بالعاصمة،
أين دفن والداه، وحضر الجنازة زعماء العديد من الدول العربية والغربية.
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