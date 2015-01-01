رئيس "عربية النواب" يشيد بسياسات وزيرة التضامن:"تستهدف تنمية المحافظات الحدودية"

Advertisements

أشاد النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ورئيس المجموعة البرلمانية لنواب محافظة مطروح بالبرلمان بافتتاح الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لمركز علاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة مطروح، بمرافقة اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح.



وقال "رسلان"، إن محافظة مطروح كانت تحتاج إلى هذا المركز خاصة أنه أول مركز مُتخصص من نوعه في العلاج والتأهيل على مستوى محافظة مطروح، مُشيدًا بسياسات وإستراتيجيات وزارة التضامن الاجتماعى فى إنشاء هذا المركز بمطروح وتنمية المحافظات الحدودية في مختلف المجالات فى ظل الاهتمام الكبير وغير المسبوق من الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تنمية المحافظات الحدودية والارتقاء ببنيتها التحتية على جميع الأصعدة الاجتماعية والصحية وغيرها، مؤكدا أن المحافظات الحدودية بصفة عامة ومطروح بصفة خاصة لم تشهد أى اهتمام بالتنمية وإنشاء المشروعات القومية الكبرى إلا فى عهد الرئيس السيسى.



وأثنى رسلان على تصريحات الدكتورة غادة والى التى أكدت فيها أن إنشاء هذا المركز بمحافظة مطروح يحمل رسالة هامة لأهلنا في المحافظات الحدودية مفادها "أنكم في مقدمة اهتمامات الدولة"، وأن مصر عازمة على المضي قدما لتنمية المحافظات الحدودية في مختلف المجالات، والارتقاء ببنيتها التحتية على كل الأصعدة الاجتماعية والصحية والثقافية وأن المركز يمثل صورة نموذجية لاستغلال الأصول غير المُستغلة بالدولة، حيث كان هذا المركز مبنى إداري للتدريب تابع لوزارة التضامن جرى إنشاؤه عام 2000 ولم يتم استغلاله، وأعادت الوزارة استغلاله وتخصيصه لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وتطويره ليتناسب مع تأهيل مرضى الإدمان، مشيدا كذلك بخدمة هذا المركز لأهالى وجماهير إقليم غرب الدلتا بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.