" العقارات "تتربع علي عرش القطاعات الأكثر تداولاً بنحو 401.1 مليون جنيه في أسبوع
السبت 27/يوليه/2019 - 03:29 م
نيفين سمير
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تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 161.9 مليون ورقة بقيمة 401.1 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 49.6 مليون ورقة، بقيمة 229.7 مليون جنيه.
فيما احتل قطاع الاتصالات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 146.5 مليون ورقة بقيمة 212.3 مليون جنيه، تلاه قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول 24.5 مليون ورقة بقيمة 143.7 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 2.7 مليون ورقة بقيمة 141.6 مليون جنيه.
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- "العقارات" تتصدر القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة اليوم
- "العقارات" تتصدر القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة اليوم
- "العقارات " تتصدر القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة اليوم
- قطاع "العقارات" يتصدر القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة اليوم
- قطاع "العقارات" يتصدر القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة اليوم
- قطاع"العقارات " يتصدر القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة اليوم
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